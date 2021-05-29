教育部日前下令各級學校畢業典禮應暫停實體辦理，改由線上方式執行，但位在台北市北投區的私立奎山高級實驗中學附屬國中部，竟仍照常舉行畢典，台北市長柯文哲在防疫記者會上當場公開痛批，私立奎山高中無視防疫規範太囂張，且北市府派督學到現場，學校還硬是要辦，所以先開罰30萬繼續懲處，防疫階段，任何人都不可以耍大牌。

柯文哲指出，現階段是防疫階段，私立奎山高中竟然無視防疫規範，真的是太囂張，早上派督學到場，學校還應要辦畢業典禮，將先開罰30萬元在交給北市衛生局繼續處分。

(中時 )