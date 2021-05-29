台中市北區肉品市場，拍賣業務將在5月底走入歷史，市議會國民黨團書記長陳政顯希望市府轉型政策能盡快落實。(陳世宗攝)

台中市北區肉品市場隨著都市人口發展，多年來民眾陳情抗議不斷，市政府規畫將轉型為餐飲、生鮮、文創市集等複合型商場，活體拍賣5月底走入歷史；市議會國民黨團希望市府轉型政策能盡快落實。農業局說，未來肉品改由中彰投生活圈鄰近市場供應，兼顧環保與消費市場需求。

國民黨團書記長陳政顯指出，肉品市場座落於北區和東區交界，過去屬於台中市邊陲地帶，隨著都市發展及縣市合併，周邊地區入住居民越來越密集，屠宰所發出的惡臭及汙水排放的味道，讓肉品市場成為嫌惡設施，居民不斷發動陳情與抗議。

陳政顯說，盧市府上任後積極思考肉品市場轉型，日前拍版原址轉型活化，未來將提供餐飲、生鮮超市、文創市集等設置複合型商場，周邊配合進行公園綠美化及規畫興建社會住宅；雖影響部分屠宰商生計，但考量都市發展及當前全國周延肉品供應鏈轉型勢在必行。

市議員陳文政認為，屠宰公會數十年來貢獻讓人敬佩，但某些業務總是需要進行轉換。黨團會積極請市政府提供公會員工第二專長技能培訓，未來也將積極媒合協助員工轉型就業；黨團籲請公會幹部能體認轉型必要性，一起攜手向前邁進。

農業局指出，為避免衝擊，公司漸進式解除現有業務，落實執行規畫拍賣量，在合理價格範圍內不刻意干預價格，讓承銷人取得成本與售價平衡點，鄰近地區肉品市場已完成承接活體拍賣及屠宰業務，未來肉品改由中彰投生活圈的鄰近市場供應，可確保市場供應穩定。

農業局強調，轉型後取消活體拍賣業務，保留批發市場繼續經營，未來規畫屠體拍賣；轉型過渡期經營批發市場附屬的零批場設施，辦理毛豬及農產品的批發及零批交易，以達穩定肉品品質、改善環境、促進經濟發展，創造市民、肉商及公司三贏。

(中時 )