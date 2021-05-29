基隆水果攤商夫妻、子女近期染疫，足跡遍及雙北、基隆、宜蘭等市場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今特別點出傳統市場、黃昏市場，呼籲民眾在這些地方不要太擁擠，要戴好口罩，也要注意金錢往來時的接觸。

陳時中說，假日要避免不必要的出門聚會，若出門一定要把口罩戴好，勤洗手，隨身攜帶消毒清潔的用品。近來有些案例，在傳統市場、黃昏市場有可能的接觸史和足跡，還是要特別注意，這些地方進出的時候，不要太擁擠，口罩也要戴好，金錢往來也要注意手部清潔衛生。回家後，要把雙手洗淨。

對於目前這一波本土疫情，陳時中說，5月21日到5月28日校正回歸的數目看來有，雙北案件數往下降，這是因為前段時間的改變，讓案件數的通報加快，回歸的案件比較少，不過還要觀察1、2天才能論斷。

陳時中表示，整體來看，案例還是持平的，沒有急遽惡化，也沒有看到真正的改善效果，大家還是要把3級警戒做好，雖然市場也有感染的可能，但是更重要的是家庭內的聚會，要降低人數，甚至避免，聚會時間也不要過長，這才能保護自己，避免傳播。

近來看到一些情色場所，違規的案件有所減少，陳時中也謝謝警政單位的努力，同時呼籲民眾不要出入，業者也不要開。若有這類情形，一定重罰。

(中時 )