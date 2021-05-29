吳申梅新歌〈由在你〉MV搭建歐洲華麗宮殿風造景。（音圓唱片提供）

吳申梅新歌〈由在你〉MV搭建歐洲華麗宮殿風造景。（音圓唱片提供）

吳申梅新歌〈由在你〉MV在棚內搭建歐洲華麗宮殿風造景，安排男女蒙面雙人舞，打造面具舞會、還原歌曲精髓。意想不到的是，高中時有過跳舞挫敗經驗的吳申梅，得知MV將有大量國標舞畫面，當下向導演毛遂自薦，她笑說：「我就是輸不起，想挑戰自己雪恥！」結果她練舞一個月，在開拍前2天總彩時嚴重扭傷，腳踝腫得像麵龜，一切恐功虧一簣，幸好團隊緊急找來女舞者代替她，吳申梅說：「導演對我很好，還是有保留幾個定點跳上半身的畫面給我，好感恩。」

吳申梅高中時學過街舞，和同學一起在北車練舞的畫面記憶猶新，但她至今不太敢回想，社團有次應邀跳尾牙場，在圓山大飯店登台，她平時跳得還可以，初登場卻太緊張，不但落拍還忘舞步，活生生像肢體障礙，「我整個跳得荒腔走板，後來姐妹們也顧不了我，都各自跳自己的去了」。多年後有機會在MV中挑戰自我，無奈臨陣前竟然受傷，讓她無法「一雪前恥」，直呼要去拜拜。

她新專輯《天燈》日前正要進入宣傳期卻遭逢三級警戒，同名主打歌原本就是為疫情所唱，希望這個時候為大家帶來溫暖和療癒，而吳申梅也遵守防疫，天天宅在家做瑜伽、煮三餐，近日更開始念心經，「希望由內而外，推己及人，照顧自己也有機會幫助到別人，讓世界更美好」，她也藉由念經安定自己，希望迴向給眾生。

(中時 )