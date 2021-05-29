5月的前半段，相信許多人感到痛不欲生，心力交瘁。但5月的下半段，更會令多數散戶失去求生意志。此話怎講呢！首先，停損絕對是一件正確的事情，一般散戶過去往往不太善於停損，可今年5月，大家卻一反常態的，非常勇於停損。這點，從各大討論版的網友發言，與5/11-5/17融資快速下降556億，都可以看出這個現象。

當然從中可以整理出兩大原因，第一、今年以來，有太多人過度運用槓桿炒短線，在台股暴跌的過程中，逼不得已被扛出去；第二、則是「記憶猶新」，同樣的狀況、同樣的殺盤，14個月前才發生過，歷歷在目，餘悸猶存。5月中旬時，甚至有許多財經節目會這樣告訴你，去年3月台股大約修正3成，若今年比照辦理，應該要跌到12300點。因此許多人在5/12，台股殺到15165點之際，為了避開後面2000點的跌勢，選擇在這裡自我了斷。殊不知，是了用正確的觀念、做了錯誤的決策，想不到，行情竟然復甦的如此神速。

但錯了也就錯了！如何修正這一切，才是重點。可前提是，你一定要先認清一件事，5月上旬，疫情嚴重牽動行情；但現在，疫情歸疫情、行情歸行情。事實就擺在眼前，回想本波疫情剛爆發時，7例、17例，就可以令台股暴跌600多點，盤中甚至一度見到1417點的跌幅，真可謂驚天地泣鬼神。但現在呢？如同前蘇聯領導人史達林所說：一個人的死亡是個悲劇，100萬人的死亡只是個統計數字。現在每天動輒300、500的確診數字，台股照樣漲給你看，很顯然，行情已對疫情麻痺。

既然行情沒有問題，接下來就是選股了！誰會是目前風險最低，獲利空間最大的族群呢？想當然爾，就是這波受傷最為慘重的電子股囉！許多電子股，經歷這段時間的恐慌錯殺後，都來到本益比低到十分誇張的地步。例如旺宏，今年預計可以賺4元，股價卻一度來到34.55元，本益比僅剩8倍多；天鈺前4月繳出7.66元的亮眼成績單，今年獲利23元問題也不大，但股價竟然遭錯殺至209元，9倍本益比，真的都極盡誇張之能事！因此這些股票在台股止穩後，當然也都出現一波強勢反彈，旺宏9天大漲25%、天鈺9天激漲64%。重點是，這樣的「低本益比電子股」，還有很多。許多股票儘管逐漸回神，但目前僅來到10倍本益比左右，距離正常水準15倍-20倍，都還有段不小的距離，而這就是各位反敗為勝的機會囉！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)