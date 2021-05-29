本土疫情延燒，中央疫情指揮中心、衛福部長陳時中表示，未來民眾外出時應全程佩戴口罩，將不再勸導，直接開罰；不過因有民眾反映戶外工作者沒有適當場所飲水及用餐，因此決議工地工程人員可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食和飲水，其餘時間則要配戴口罩。雖然如此，還是有不少工人在戶外吃飯時被拍照檢舉。前民進黨立委林濁水直言，民進黨確定已經失蹤了。

林濁水29日在臉書表示，民進黨確定已經失蹤了。在疫期替勞工爭取在工地吃午餐權的已經不是民進黨了。

網友紛紛回應說，「協尋。」、「請找回民進黨當年黨外精神。」、「阿扁執政的後期，民進黨的創黨精神跟理念，就已經不見了！」、「台灣疫情疫苗管控方面，怪事連連，逼得民間、地方政府、在野黨只好站出來領導府院，真荒唐！」、「早就說勞動部失職。」、「失望透了。」、「變質了。」

前國民黨立委顏寬恒28日也在臉書表示，這些做工的人跟他透露，最近實在快受不了了，當他們好不容易有個機會可以喘息，中午蹲坐在路邊想要喝個水，吃午飯時，就會被警察勸導，路人檢舉，但真的沒有密閉空間可以讓他們吃飯啊!雖然指揮中心剛放寬這個規定，但不是每個人都知道這件事路人經過時，還會用違反規定的眼神瞪著他們，再加上檢舉不停，還是讓做工的人們煩不勝煩。因此，他請大家下次經過在路邊吞便當的他們時，不要拿手機拍照檢舉，而是跟他們點個頭，跟這個社會最硬的脊椎骨們比個大拇指，好嗎？

(中時新聞網)