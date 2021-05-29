彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增2名確診，都在匡列掌握名單。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美表示，新增2名確診，都在匡列掌握名單，人數已經下降，但仍不可掉以輕心。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局提醒家庭接觸者感染率高。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增2名確診，都在匡列掌握名單，1例是水果盤商傳播鏈的刮痧家屬居家隔離發病，1例是台北南下社交群聚，個案姊姊也確診，確診人數下降，縣長王惠美表示，鬆了一口氣，但仍不可以大意；彰化縣衛生局長葉彥伯表示，核酸檢測已達1萬26人次，還要維持在每日5、600人次的量能，早期主動監測，是成功圍堵疫情的關鍵。

彰化縣衛生局也今天也公布確診者足跡，包括二水武天宮、二水鄉公有零售市場外圍商圈、二林鎮儒林路主婦生鮮超市、溪湖果菜市場。確診者接觸者都已匡列，公布足跡，是公共場所，無法掌握有多少人群接觸的地方，在時間點內到過這些地方，出現症狀，務必要到醫院採檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣確診累積135人，居家隔離已經從之前數千人下降到978人，主要是已經過了19日確診高峰期，確診人數下降、解離人數也下降，目前完成核酸篩檢人數1萬26人，陽性率1.35％。

葉彥伯表示，彰化縣已經連續兩天，發病數都是0，這是很正面的訊息，但不代表就可以掉以輕心，採陰也不仍有發病的風險，病毒有長達14天潛伏期，畢竟病毒不長眼睛，仍有周邊人流帶來感染的風險和潛伏在社區的殘留病毒需要當心，彰化縣已有8家醫院核酸檢測量能每日能達到1120件。

(中時 )