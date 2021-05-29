新冠肺炎持續升溫，針對病房、病床數的問題，中央與地方仍有不同看法；台北市長柯文哲29日在記者會上直接怒斥石崇良，「你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去」，房間轉換要時間，不是說一講就可以變2倍，中央官員不要坐在辦公室吹冷氣看報表，雙北醫療狀況你不清楚嗎？實事求是，口水戰不跟你計較。

柯文哲表示，醫院轉換需要時間，「中央官員不要在辦公室看報表，雙北醫療狀況你不清楚嗎？」，實事求是，口水戰不要再跟你計較，但不要再辦公室吹冷氣看報表下政策，「亂來！」

(中時 )