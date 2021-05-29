為病床怒槓中央！柯P怒斥石崇良鬼扯幹話：我病歷砸過去 16:182021/05/29 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲怒轟，醫院轉換需要時間，「中央官員不要在辦公室看報表，雙北醫療狀況你不清楚嗎？」（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續升溫，針對病房、病床數的問題，中央與地方仍有不同看法；台北市長柯文哲29日在記者會上直接怒斥石崇良，「你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去」，房間轉換要時間，不是說一講就可以變2倍，中央官員不要坐在辦公室吹冷氣看報表，雙北醫療狀況你不清楚嗎？實事求是，口水戰不跟你計較。 柯文哲表示，醫院轉換需要時間，「中央官員不要在辦公室看報表，雙北醫療狀況你不清楚嗎？」，實事求是，口水戰不要再跟你計較，但不要再辦公室吹冷氣看報表下政策，「亂來！」 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #柯文哲 #病床 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 看完六都防疫民調 沈富雄給這大咖高分出乎意料 - 政治 范雲3＋11破口陳時中終於認了 媒體人再踢爆一件事 - 政治 陳時中和蔡英文見面為何敢脫鞋？沈富雄4字解讀 - 政治 柯文哲批政府花6300億紓困不如先買疫苗 政院：柯認知跟表達有所誤解 - 政治 台灣只能等國產疫苗嗎？ 李艷秋6問蔡政府：別把人民當白痴 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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