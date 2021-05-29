越南新聞網站「越南快訊」（VnExpress）29日報導，越南發現一種新冠肺炎（COVID-19）的「變種再變種」病毒，兼具印度和英國變種病毒傳染性強、容易逃脫人體免疫機制等特性，可能是該國近期疫情爆發的原因之一。

越南衛生部長阮清龍表示，在對越南患者感染的新冠肺炎病毒進行基因定序後，發現部分患者感染的病毒屬於「混種病毒」，具備英國和印度兩種變種病毒的特徵，最初起源於英國，接著在印度又發生突變。越南將正式向全球相關機構通報此種新病毒，但尚未為其命名。

阮清龍指出，實驗室在進行病毒培養後發現，新混種病毒的自我複製速度非常快，且傳染性強，尤其容易在空氣中傳播，能解釋為何越南會在短時間內於多處爆發疫情。

「越南快訊」報導，越南近一個月以來，已在33個地方行政區出現3595例新冠肺炎本土病例，其中距離首都河內約50公里的北江市1881例最多、其近鄰北寧市736例居次。至今越南共6396例確診、47例死亡，除最新的混種病毒外，此前已經紀錄到7種變種病毒，包括英國、印度和南非變種病毒等。

英國變種病毒傳染性相當強；而印度變種病毒除傳染性強外，由於棘狀蛋白有8處變異，更容易逃脫人體免疫機制，不利於自然痊癒，且容易導致重症。新型混種病毒兼具兩者特性，若大規模傳播，將對醫療體系造成極大壓力。

(中時新聞網)