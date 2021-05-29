宜蘭29日再增加5名確診病患，其中1人屬「校正回歸」個案，最引人注意的是，新確診個案7412沒有任何症狀，但CT值卻只有10，因疫情嚴峻，宜蘭縣的醫事人力也越來越吃緊，宜蘭縣政府將組織「社區防疫護理隊」，縣長林姿妙公開號召執業中或未執業的護理人員能一同踴躍加入。

在新增5個確診個案後，宜蘭縣總計確診人數提升至66人，另有161人仍在居家隔離，已完成篩檢4845人，陽性率為1.36％；根據縣政府29日公布的確診個案內容，案7412極為特殊，是一名70多歲的男性，他是案6211的親戚，案6211去拜訪朋友後與朋友一併染疫，案7412平常也會跟案6211聚餐，案6211在5月25日確診，即使案7412本身沒有症狀，但立即列為居家隔離者，26日採檢後確診，CT值10。

另一個較特殊的確診個案是案7729，這名個案已經多年沒有回到宜蘭，也是在台北做篩檢，並且在北部地區住院治療，但因為戶籍地仍在宜蘭，所以列入宜蘭的確診案例。

縣府表示，28日新進的疫苗已經陸續分發至各醫院，除醫護人員外，第一線查緝及載送確診病患的警察、消防人員都都列為優先施打對象，另外，由於疫情持續升溫，宜蘭縣的醫事人力也越來越吃緊，縣長林姿妙出面號召執業中或未執業的護理人員能報名加入「社區防疫護理隊」，第一階段任務是要協助建立社區疫苗注射站，規劃「疫苗注射組」和「疫苗行政組」兩組，未來一旦疫苗到位，就可以依據各項分工展開相關作業，有意願的人請向衛生局醫政科登記報名。

另外，考量全國三級防疫警戒延長至6月14日，宜蘭縣政府為了滿足民眾「不出門也能安心買菜」的需求，與縣內各農漁會及合作社合作，透過網路購物方式，推出各式生鮮食材的「防疫組合箱」，讓民眾不必外出，就可以在家安心採購。

(中時 )