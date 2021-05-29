爽爽貓作者防疫期間的創作呼應時事引發討論。（華研國際提供）

百萬粉絲插畫家SECOND吳政安筆下的角色「爽爽貓」，防疫期間多了一個新朋友「小勞撫」，在疫情期間停業的健身房，率先成為小勞撫的故事，一篇「健身三年對比防疫三天」的貼文，吸引將近2萬人按讚。上週小學生在家遠距教學，跟著老師上直笛課讓家長崩潰，近日一篇女音樂老師的直笛課影片爆紅，也讓爽爽貓這篇貼圖掀起討論，被網友奉為預言文。

爽爽貓的貼文「我以為小孩子的尖叫聲是最糟的，沒想到更可怕的是線上音樂課要吹笛子」，引起許多地方媽媽的迴響紛紛轉發，這幾天美女直笛女老師影片，也吸引許多爸爸們加入討論，兩篇文章意外引起討論熱度，讓網友笑稱：「在家直笛課會引發夫妻失和危機嗎？」

防疫期間藝人紛紛被迫取消工作，改成居家連線上聊天，或是當起直播主賣商品，但插畫家在非疫情期間，就長時間待在家創作，受衝擊的狀況比藝人小，有許多廠商看準插畫家可在家獨立完成工作的方式，包括爽爽貓、馬來貘、掰掰啾啾，因此近期提出不少邀約。對於直笛話題引起共鳴，爽爽貓作者SECOND吳政安表示：「沒想到直笛貼文可以引起這麼多家長的共鳴，希望家中父母要撐下去！」

(中時 )