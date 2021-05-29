今年第二波水逆在5/29～6/22登場，星座運勢網站「星座不求人」指出，這次水星是逆行在雙子座，十二星座中的水逆重災戶是雙子座、金牛座、射手座，這段時間諸事不順，生活過得灰頭土臉，建議低調行事，提醒自己冷靜面對一切，在水逆過後就能否極泰來，遠離霉運。

▍1.雙子座

水星本來是雙子座的守護星，這次水星逆行在雙子座，守護星直接變成災星，水逆期間，雙子座會明顯感受到思緒和心情全部都亂成一團，在職場上容易出現失誤，所以一定要更加細心，使用電腦等3C產品工作的人，也要多多備份。這段時間雙子座特別情緒化，可能會變得敏感、愛哭，一定要提醒自己冷靜一點，不要被困難打倒。建議水逆期間低調行事，不要強出頭，衝鋒陷陣的事情留給其他人來做，就能避開很多不必要的麻煩。

▍2.金牛座

金牛座就位於雙子座隔壁，這次水逆將會重挫金牛座的人際關係，甚至會吸引小人靠近，在背後搞鬼，讓金牛的心情落入谷底，所以這段時間說話一定要特別小心，以免惹禍上身。雖然水逆期間諸事不順，不過金牛也不用太鬱悶，可以趁這個機會篩選掉身邊的假面朋友，進行一次友情的健康檢查，藉此發現哪些人是不值得深交的壞朋友，在水逆過後便能迎接煥然一新的人際關係，運勢也能否極泰來。

▍3.射手座

射手座也是本次的重災戶，水逆將會影響射手座的心靈宮，導致頭腦短路、智商暫時性降低、表達能力變差、感覺變遲鈍，做什麼事情都迷迷糊糊的，工作也不太順利，甚至可能會出現辭職的想法，建議這段時間不要規劃或執行重大計畫，要辭職也建議等水逆後，有更明確的生涯規劃再辭也不遲。生活中3C產品容易故障，行程、交通也容易受阻，因此若有出差、出遊、遠行計畫，建議暫緩，這段時間雖然過得灰頭土臉，但水逆後將有好運降臨。

(中時新聞網)