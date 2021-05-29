疫苗極度短缺，眼看疫情延燒，已有多個藍營縣市表態自行對外採購疫苗，花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府已有兩條採購線作業，一與外貿商聯繫，另有一個台灣企業家支持縣府，至於經費來源，將採取緊急追加預算支應。縣府已發文中央，爭取自行採購疫苗。

花蓮縣府今下午召開疫情說明，媒體關切國民黨執政14縣市抗疫聯盟，是否將於國民黨中央明天將召開視訊會議上，除討論政院紓困案將在立院三讀，也將談及疫苗採購。徐榛蔚說，她會參加這場視訊會議，但採購疫苗議題有否排入議程，她不清楚，但徐榛蔚主動公開宣布，縣府已經積極接洽疫苗採購。

徐榛蔚說，疫情延燒，政府採購疫苗不及，縣府已經有兩條採購線密集洽談，一是與外貿商聯繫，還有一台灣企業家表示願支持花蓮縣府，至於經費來源，將採取緊急追加預算支應。

縣府秘書長張張逸華表示，為爭取時效，縣府將透過多個管道，盡快把疫苗採購回來，因縣府財務拮据，但仍將編列採購預算，包括施打經費等，細節仍需討論，衛生局已發文中央，爭取時效由縣府自行採購疫苗，

(中時 )