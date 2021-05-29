江俊霆轉貼朱立倫臉書，引來綠議員罵戰。（翻攝自江俊霆臉書）

江俊霆轉貼朱立倫臉書，引來綠議員罵戰。（翻攝自江俊霆臉書）

前新北市長在臉書發文要求蔡政府放下政治考量，全力為人民爭取疫苗，朱立倫辦公室主任江俊霆將文章轉貼到自己的臉書，沒想到引來民進黨新北市議員陳永福留言「中華人民共和國施壓國外疫苗不能送台灣、你們對中國說重話了沒」最後還加了一個「幹」字。

陳永福留言「日本有難台灣人支援、台灣有難日本人支援。大陸大地震台灣人支援搶救、台灣人新冠肺炎肆虐有難、中華人民共和國處處阻撓新冠炎疫苗進口台灣」。江俊霆回文，「現在疫情嚴重，大家只想要趕快打到疫苗，民進黨的議員陳永福不去找自己的黨中央講重話要疫苗，然後一直來這邊留言嗆聲，我又不是行政院長」。

江俊霆酸說「報告議員，如果明天是投票日，我覺得議員這次很難連任耶。有政府會做事我送您兩個字哈哈」。網友紛紛留言「他們都有嘴說別人，沒嘴說自己！」、「新店人感到傻眼」、「我新店人，對不起讓大家見笑了。」

國民黨前青年團總團長凌濤表示，陳永福議員散播假訊息、又辱罵網友，已經觸法；新北防疫工作大家齊心努力，身為新北市議員不認真協助，還嚴重違反防疫規定，應立即道歉，也該立即查辦。

(中時 )