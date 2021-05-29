桃園國際機場每天都要進行大規模清消，旅客入出境區域、人員工作環境更是每小時有專人擦拭，但使用大量清潔消毒藥劑，刺激味讓機場檢疫犬不願靠近，注意力也會下降。桃機公司得知後，考量作業及環境因素，將消毒藥劑從漂白水改換為二氧化氯，讓清潔消毒的功效發揮至最大效用，檢疫犬也不會因此鬧罷工。

機場公司表示，自2020年爆發疫情以來，桃園機場即與專業的清潔承包商合作，進行嚴密防疫與清消作業。考量到嚴守國境的農委會動植物防檢局新竹分局檢疫犬的執勤需求，去年11月將原本使用稀釋漂白水消毒行李，換成安全、不刺鼻、對人、對狗毒性很低的二氧化氯，讓檢疫犬每天都能快快樂樂、健健康康上班。

目前桃園機場包括第一航廈、第二航廈和貨運站共有25隻檢疫犬，和領犬員一起搭檔全年24小時無休，輪班守護著國門，偵查旅客是否在行李中夾帶違禁農產品，也同時防堵非洲豬瘟闖關。

防檢局新竹分局指出，狗的嗅覺靈敏於人類的千倍、萬倍，去年原本使用稀釋的漂白水來消毒旅客行李，但刺鼻的味道會讓檢疫犬不願意靠近行李轉盤，且檢疫犬的注意力會下降，領犬員注意到這個情況，隨即上報並和機場公司協商，機場公司第一時間就將行李消毒藥劑從漂白水改換為二氧化氯，並且調整作業動線，檢疫犬多數能適應，恢復原來主動活潑偵查能力。

機場公司統計，機場清消每週約使用250公升原液，經稀釋過後總用量超過1000公升，消毒人員依據作業場域的風險程度，將藥劑稀釋3至6倍間，噴灑及擦拭於空間中的物體表面，使其與附著於表面上之病原體作用，達滅菌、消毒的成效。

機場公司也考量到交通事業單位的環境特殊性，消毒作業所採用藥劑除了具殺菌效果外，也必須兼顧低揮發性、易於分解、對旅客安全、對環境友善不造成二次污染等因素，因此選用二氧化氯作為環境消毒用藥，讓旅客、工作人員在清潔消毒時，也能兼顧到自身健康。

(中時 )