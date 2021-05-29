紓困撒6千億！不如花小錢買疫苗「一次解決」 柯文哲：綁樁腳也不用那麼多錢

新冠肺炎全台肆虐，中央日前推出紓困4.0計畫，期望提振內需市場，協助各行各業度過疫情風暴。但台北市長柯文哲狠批，與其紓困要花幾千億，不如抽1成、600億買疫苗就把事情解決掉，也感嘆政治要有良心，「綁樁腳也不用花這麼多錢。」

柯文哲指出，過去台灣用半鎖國策略，入境就觀察14天，成功將病毒擋在外面，即使偶被突破也能消滅，但從桃園醫院、華航、諾富特事件開始，病毒正式進入台灣，且是變種病毒，只要一放鬆就燒起來。

柯說，台灣運氣比他國好，通常碰到這種局面時，會在經濟崩潰和疫情爆發掙扎，導致一下封城一下解封，但台灣撐到現在，他認為應該維持現在局面，趕快全面打疫苗，不然夜市餐廳關2禮拜業者就哀哀叫，再撐3個月是極限。

話鋒一轉，柯怒批中央，既然全球有近18億劑疫苗被打過，表示產品成熟，台灣也不是沒錢可買，中央與其在紓困上花幾千億，不如抽10分之1約600億買疫苗，就能把問題解決，還要花大錢紓困，「綁樁腳也不用這麼多錢，政治要有良心啦。」疫情拖久了台灣經濟也會受不了 。

(中時 )