台中市今天出現首例員警確診，中市警察局長楊源明表示，保安大隊1名內勤女警確診，她的兒子是立揚鞋業家族中一名成員的男朋友，在27日確診，女警昨天晚間接獲衛生局通知確診，目前4人同辦公室同仁已居家隔離；另立揚鞋業負責人是潭子分駐所的警友站顧問，在5月11日至13日舉辦參加金門自強活動，另有19名員警同行，經快篩均為陰性，相關處所環境及裝備已完成清消。

楊源明表示，該確診女警案7817是保安大隊內勤承辦業務的女員警，與她同住的兒子是立揚鞋業家庭成員的男朋友，已在27日確診，女警在昨天晚間接到衛生局通知確診，已進行安置隔離。此外，與女警同辦公室上班的4名員警已由衛生局安排採檢及居家隔離。

楊源明指出，昨天已在保安大隊大樓展開環境及裝備、車輛等清潔消毒作業，保安大樓平常1周定期消毒3次，昨天晚間再加強消毒。女警辦公室位在獨棟大樓，與外勤員警並無交流互動，同辦公室同仁4人已居家隔離，其他同仁則居家辦公。此外，保安大隊外勤單位則變更為在隊勤務，相關的外勤巡邏等工作則由其他單位協助。

楊源明指出，立揚鞋業負責人案7535是大雅分局潭子分駐所的警友站顧問，在今年5月11日至13日舉辦參加金門自強活動，全團包括員警、警友成員及眷屬共40人，其中有員警19人參加，案7535確診後，警方即全面了解參加員警及眷屬身體狀況，初步並無不適，經協調醫院昨天晚間完成快篩，全部都是陰性。

楊源明表示，雖然19名員警快篩都屬陰性，但要求全部居家自主管理，而派出所其他同仁改為不對外的留守駐地工作，相關勤務由其他派出所支援，環境及裝備已完成清消。

(中時 )