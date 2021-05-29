我國棒球好手陽岱鋼本季在日本職棒巨人隊處境艱難，他今年3月10日熱身賽結束被下放二軍，更慘的是在二軍表現也不佳，甚至被下放「三軍」接受打擊特訓，巨人二軍監督阿部慎之助認為，二軍是磨練新秀的地方，因此他就像去年一樣被送到三軍，而他最後一次在二軍出賽已是3月28日，據說他在二軍守備表現不佳，是被下放到更低層級三軍的主因。

而今天他終於回到二軍並且參加了比賽，不過他狀況仍然低迷，總計4打數沒有任何安打，還遭到兩次三振，本季在二軍打擊率降至0.059，巨人二軍最後以2：3不敵阪神虎。這也是自從3月28日後陽岱鋼再次於二軍出賽，此戰他以先發第六棒右外野手位置登場，他在23日曾於臉書上表示：「上個月在比賽途中發生輕微撕裂傷，如今已進入復健尾聲。」事實上早有預告會回歸二軍。

陽岱鋼本季可說是相當煎熬，日媒曾於5月初分析了他目前狀況，《friday》報導甚至提到他未來能再起可能是回中職：「陽岱鋼加入時是巨人前監督高橋由伸時代，現在原辰德掌大權，

他好像曾對周圍人說過，『從火腿時代就一直受傷，為什麼還要簽他？』」

日媒認為陽岱鋼無法捨棄「台灣超級球星」自尊，在原辰德旗下復活很難，「想網羅他的球隊應該也沒有，他和巨人合約今年到期，得有退休覺悟！」此消息放出去也引來熱議，不少人都認為陽岱鋼或許無法在日職生存了，甚至覺得回台灣才是最佳歸屬，雖然今天重返二軍比賽是好消息，但他仍舊沒有表現，相信球迷和外界會更加擔憂他的未來，最後也祝福陽岱鋼棒球生涯順利。

(中時新聞網)