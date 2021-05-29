前立法委員郭正亮於政論節目稱，傳出前副總統陳建仁將接任中央流行疫情指揮中心所謂「召集人」相關議題，總統府發言人張惇涵表示，這完全是無中生有，憑空捏造的謠言，嚴重悖離事實。不過，郭正亮得知總統府否認消息後表示，人事案常常這樣，多看幾天，讓子彈飛一飛。

郭正亮28日晚間在中天政論節目《正常發揮》中表示，他也有看到總統府否認，「我們人事案常常這樣啊，不用急嘛，多看幾天，讓子彈飛一飛 」，他還指出，總統也發布她明天要開視訊記者會，但沒有說要講什麼，她也知道疫情緊張，所以莫德納來她也很高興，很多人期待她站到第一線，比如中研院生醫所兼任研究員何美鄉舉例中研院有9個單位也可以做PCR，一天大概可以做9000，而能夠把中研院整合進來的只有總統，行政院長指揮不到。

郭正亮認為，台灣的資源是夠的，就是缺乏整合資源的領導人，而這個工作衛福部長陳時中和蘇貞昌都做得不好，不然今天怎麼會有這些現象呢？現在只是說， 大仁哥是適合的指揮官，總統有一些問題也該站到第一線，因為中研院只有她能指示。

郭正亮指出，可能蔡總統還是要肯定陳時中，因為，阿中之前表現不錯，至少有苦勞，但第3級就出乎意料之外，所以可能是一個完全新的邏輯來了，這個邏輯要整合的新的介面，恐怕不是以前那種能力可以處理，現在問題在這裡。

郭正亮也說，不是說陳時中做到不好，是碰到516這個疫情，大家都沒料到，表示這裡面一定是有新的事情發生，所以看是不是要請國際防疫權威來診斷、整合資源。

(中時新聞網)