台南市這波疫情確診者，屢有菜市場足跡，疫調時發現傳統菜市場的人流難以掌握，為確保勿成防疫破口，台南市民政局29日宣布完成全市共117家菜市場的實聯制，卻坦言市場外圍的流動攤販無法掌控，只能加強稽查戴口罩。

台南市在5月這波疫情中有不少菜市場列為確診者足跡，疫調時發現傳統菜市場的人潮壅擠且出入口複雜，人流掌握困難，難以匡列高風險對象，消費者與攤商交易時又常對話，可能成為疫調難以掌握的破口。

台南市長黃偉哲擔心人潮聚集的菜市場成為隱形傳染鏈，要求台南市市場處與各區公所配合，落實傳統市場實聯制，確保有疫調需求時，可以聯繫到與確診足跡共同場合的民眾。

不過台南市公私立傳統菜市場共117家，各家菜市場多屬開放性空間，出入難以掌握，不易落實實聯制。台南市民政局長姜淋煌坦言，菜市場內部固定攤商，還可推行實聯制，市場外圍的流動攤商就很難，只能加強在附近稽查戴口罩的方式來彌補。

黃偉哲與姜淋煌29日分別到麻豆與下營菜市場視察。市府人員向攤商及民眾宣導實聯制的必要性，請大家戴好口罩，保持社交距離，提醒民眾減少交談，採買時買好就盡快離開， 降低可能傳播機會。

(中時 )