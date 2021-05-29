雲林縣29日有1本土確診案7549，為42歲男性，在雲林縣斗六市1家公司工作，本月18日接案母從桃園到斗六照顧家中2名稚子，個案27日感到不適就醫，28日確診，初步研判是遭案母感染，個案足跡均在斗六市。另外雲林縣長張麗善也宣布將購買100萬劑疫苗。

雲林縣長張麗善表示，案7549因太太在大陸工作，獨自照顧2小孩，案父母平日住桃園，本月18日中央宣布停課，個案因7歲與8歲的2名稚子無人照顧，所以請母親到雲林照顧小孩，18日案父開車載案母，從桃園南下到三義交流道與個案會合，再由個案接母親回斗六家。

案母從本月18至25日照顧個案2個孩子，21日覺得身體不適，個案因此在25日開車送案母到台中，再由案父接案母回桃園，案母回桃園就醫後，檢驗報告為陽性、ct值22，個案ct值為14.5，2名孩子、案父匡列居家隔離。此案匡列居家隔離13人，自我健康管理0人，自我健康監測18人，其餘調查中。

縣衛生局長曾春美指出，案7549的足跡為本月22日在斗六市科加路上班地點、斗六市民生路7-11門市、斗六市鎮東里住家；23日上班地點、住家、斗六火車站附近珍珍快炒；24日上班地點、斗六棒球場外圍；25日上班地點、住家、斗六市明德北路統一精工加油站；26日住家。

張麗善指出，購買疫苗將委託正昌容生技有限公司專案進口COVID-19疫苗，以雲林縣18歲以上人口數約58萬人初估，約需進口100萬劑疫苗，雲林自己多盡一點心力，也避免因政府疫苗短缺，造成接種對象排程曠日費時，增加空窗期，讓疫情繼續蔓延擴散。

張麗善強調，縣府一定會負責任為鄉親買到合格的、確保效力的、通過認證的疫苗。但疫苗採購除考量安全性與副作用等因素，輸送與保存條件也必須慎重考慮，輝瑞疫苗雖然效果很好，但儲存條件須在攝氏零下60度至零下80 度的超低溫中保存和運送，其冷鍊建置與疫苗保存、運送十分不易，故不在此次採購考量。

(中時 )