新北市長侯友宜29日宣布新增一處機動篩檢站，在中和積穗活動中心，並關閉板橋機動篩檢站，加上原有板橋、土城、中和、雙和、永和、新店、泰山、樂生九處社區篩檢站，共計10處篩檢站，總篩檢量能可達2600人

新北市衛生局表示，服務量能每日可達300，首日上午100，服務時間每天8時30分發放號碼牌，9時開始篩檢。

(中時 )