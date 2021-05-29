疫情仍未見緩減 新北明再增中和機動篩檢站 16:502021/05/29 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情持續 新北30日再增中和機動篩檢站。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜29日宣布新增一處機動篩檢站，在中和積穗活動中心，並關閉板橋機動篩檢站，加上原有板橋、土城、中和、雙和、永和、新店、泰山、樂生九處社區篩檢站，共計10處篩檢站，總篩檢量能可達2600人 新北市衛生局表示，服務量能每日可達300，首日上午100，服務時間每天8時30分發放號碼牌，9時開始篩檢。 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 (中時 ) #篩檢站 #中和 #機動 #板橋 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸第一座實現碳中和加油站 近日正式啟用 10:122021/05/18 兩岸 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 陳時中稱假新聞罰300萬 藍委轟：「日媒報台灣奇蹟」要不要查 08:372021/05/18 政治 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 生活熱門新聞 雙北封城在即？升四級警戒只剩這7類人能出門 - 生活 被柯文哲嗆講幹話「拿病歷砸你」 石崇良這麼回 - 生活 「台灣只示範一次」原PO身分曝光 鄉民嘆：其實不能怪他 - 生活 南投首例屋內群聚開罰！5人吃1餐「付85萬」 裁罰內容曝光 - 生活 最危險的不是出門！專家曝：不是少去公共場合就沒事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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