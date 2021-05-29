5月27日突傳有網友在網路上謠傳「大家沒事不要靠近新竹市某飯店附近，現在是防疫旅館，台北送下來的」，經新竹市衛生局澄清，證實為疫情假訊息，新竹市刑警大隊立即偵辦，陸續通知賀姓民眾等8人到案，並將全案移送法辦。

新竹市刑大指出，本月27日網路突然有人瘋傳新竹市某飯店現在是防疫旅館，台北送下來的，要大家沒事不要靠近的假訊息，市刑大立即報請新竹地檢署指揮偵辦，並上網截圖蒐證。

警方在28日陸續通知涉嫌在網路傳遞此假訊息的賀姓民眾等8人到案說明，釐清緣由及動機，且立即要求賀等8人下架上述不實訊息及澄清勿再轉傳。

警方訊後並將全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」規定，移送新竹地檢署偵辦。

新竹市警察局長李安淳提醒民眾，目前正值國內疫情嚴峻之際，民眾如散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

另也呼籲民眾有關疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心宣布為主，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳分享散布，以免觸法。

(中時 )