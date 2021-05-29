疫情嚴峻，疫苗被視為防疫關鍵，繼企業、宗教團體發聲願捐贈疫苗，孫文學校總校長張亞中近日積極聯繫台商，他今天表示，北京兩岸東方文化中心將捐贈德國BNT疫苗與大陸國藥疫苗各500萬劑給台灣，委託他協助處理後續申請進口許可，盼衛福部能協助行政審查。

面對疫情爆發，張亞中近日積極聯繫大陸台商朋友，經牽線認識北京兩岸東方文化中心主任曾念，他說，曾念為故總統蔣經國的侄外孫，也是前國防部長俞大維的姪孫，聽聞台灣嚴峻的疫情，這兩周積極穿梭協調，由大陸及台商等民間組織合力捐輸，採購了BNT疫苗與國藥疫苗各500萬劑，盼彰顯兩岸一家人的關愛情懷，委託他代為處理相關事宜。

張亞中說，孫文學校已取得相關委託文件，並已取得該疫苗向世衛申請取得緊急授權的相關文件，將循正式管道向有關單位遞出進口許可的申請，期待指揮官陳時中基於防疫職責，指示衛福部、疾管局、食藥署能夠派遣輔導小組，協助輔導相關申請事宜。

張亞中指出，他們願意將該批疫苗全權委託給衛福部，若衛福部有困難，也願意與地方政府洽談，並合作安排所有疫苗進口、施打，眼看死亡案例攀升，希望政府能夠基於人道主義精神，勿再因政治因素，干擾此批疫苗的處理。

國民黨前副祕書長、孫文學校決策委員蔡正元表示，依據藥事法規定，基於緊急公共衛生情勢需要，衛福部可提供緊急使用授權，因此法律上，只要陳時中、蔡英文總統點頭即可。

(中時 )