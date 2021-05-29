亞洲疫情升溫，台星越等地本土疫情擴大，據《路透社》援引業內人士說法，越南北部工業省的工廠產能受疫情衝擊，蘋果、三星、以及其他全球性科技公司的供應鏈可能連帶受到影響。

亞洲疫情急速升溫，過往相較歐美地區，亞洲如台灣、越南等地的疫情相對得到控制，然而隨著疫苗的問世，歐美地區加速疫苗的施打，接種率穩定上升，反而像如今亞洲多地因疫苗接種率不足，本土疫情死灰復燃。

除了台灣本土疫情爆發外，同為防疫模範生越南的疫情也迅速地蔓延，自4月底以來，越南63個地區中，有30個地區總計逾3000人染疫；據4名商業人士透露，由於部分地區處於封鎖狀態，營運也連帶受到影響，也引起市場對供應鏈中斷的擔憂。

根據越南官方數據顯示，現階段有104萬人接種了第一劑疫苗，然而其中卻僅不到3萬人達到完全接種。越南衛生部表示，目前已開始為北寧、北江2個受疫情影響最嚴重地區的員工接種疫苗。

據蘋果供應鏈消息人士指出，為降低對供應鏈的衝擊，該公司目前已實施分流，將員工分為兩班制。

此外，越南約佔三星全球近半的手機和平板電腦產能，據官方媒體報導，位於北寧省的三星主要生產基地周二（25日）起實施宵禁和進出管制；另，位於北寧的一家電子零組件製造商的經理透露，「目前員工的生活起居都在工業區內，辦公室也暫時改造為員工的居住空間」。

越南韓國商會 (KORCHAM) 副主席 Hong Sun表示，北寧和北江的中小企業正面臨經營上的困難，一線供應商雖尚未受嚴重影響，但部分工廠產能已開始出現下降的趨勢，而若之後再採取更嚴格的防疫措施，包含三星在內等韓國大型企業恐將受到衝擊。

越南政府為確保三星電子、富士康等廠的生產基地不受影響，於會議上敦促北江、北寧兩省的官員加強對疫情的管控，以防新冠疫情對供應鏈的衝擊擴大。

(中時新聞網)