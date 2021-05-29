台北市部署數家加強版防疫專責旅館，收治輕症、無症狀確診者，近日屢傳高齡病患猝死在房間，還有70歲患者反應，很久都沒醫師看診、給藥，讓外界關心醫護負擔是否太重？台北市長柯文哲說，未來60歲以上患者都會配戴血氧監視器，1天要求視訊、電訪數次，建立起關懷的SOP，相信服務品質會慢慢改善。

繼台北凱撒飯店6旬女子猝死後，近日又有旅館傳出50歲確診男子猝死，還有住在加強版專責旅館的70歲患者反應，等很久卻盼無醫師看診、給藥，病況越來越嚴重，讓外界關心旅館內醫護是否負擔太重，若有緊急情況怎麼處理。

柯文哲指出，未來將規定60歲以上患者要配血氧監視器，會討論一天量幾次，不要病情直轉直下都不知道，會慢慢把防疫旅館醫護人力充實，看是要一天至少視訊、電訪幾次，並測量呼吸、心跳、血壓、血氧飽和度等數值。

柯文哲說，由於疫情來得又急又快，一開始設立都會手忙腳亂，先求有再求好，目前SOP已經慢慢建立，服務品質會慢慢改善，期望大眾再給市府一禮拜時間。

(中時 )