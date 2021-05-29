小甜甜（張可昀）今年初參加了《民視第一發發發》短劇《嬉遊記》，挺大肚子飾演「豬八妹」，與飾演紅孩兒小時後的楊博智有一場逗趣的「選妃橋段」，而劇中小甜甜也與飾演孫悟空的阿翔及飾演沙悟淨的凱文共同演唱〈愛的小路〉，沒想到小甜甜一開口笑歪現場所有人，當時還被阿翔唸說：「正經一點不要搞笑。」小甜甜也委屈喊：「我是認真的啊。」事後小甜甜也解釋：「因為音不準，導致每次上節目唱歌走音，都被誤認為是故意的」

《台灣那麼旺》青少年組過關關主12歲楊博智及10歲洪尚捷，組成「CP BOYS萌力男孩」，現在2人開創了YouTube頻道《萌力K歌吧》大膽邀請懷孕6個月小甜甜來高歌，經紀人與小甜甜也大方答應：「不怕節目被唱倒就好，她是真的會音不準喔！」楊博智與洪尚捷接到這份「正音任務」都十分開心，拍胸脯誓言捍衛節目口碑，絕對不能剛開張沒多久就這樣被張可昀「唱倒」，一開始就先帶領小甜甜唱〈愛的小路〉，因為這首歌網路上找不到歌譜，洪尚捷開錄前自行寫譜，還擔心只學半年會出錯，害小甜甜沒辦法平反，讓小甜甜感到小男孩好貼心，也努力的打著拍子想把歌唱好，楊博智也適時的在小甜甜對不上拍的時候補上神救援，在歷經一番波折後，總算唱到還算滿意的版本。

節目中小甜甜也分享每次跟大家唱卡拉OK都會被「切歌」，或者偷藏麥克風等「奧步」，為了不讓她唱歌，但小甜甜自信的說：「即便他們把麥克風藏起來，我也還是可以唱得比他們大聲。」沒想到洪尚捷竟也爆料阿嬤跟媽媽也是大嗓門，一旁看節目錄影的洪爸爸哭笑不得，已習慣被兒子口無遮攔的亂爆料了。熱身完畢的小甜甜也勇氣可嘉帶來〈含淚跳恰恰〉、〈匿名的好友〉、〈思念你的心肝你敢知〉等，2位男孩也救援得頗有心得，但就在小甜甜說希望肚子裡的小孩以後可以跟他們學唱歌時，楊博智與洪尚捷趕緊說「先不要」，小甜甜又委屈說：「我查過了唱歌不會遺傳啦。」

(中時 )