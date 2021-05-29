有些星座與對象談了好長一段感情，卻遲遲不願踏入婚姻，不一定是他們不夠愛另一半，而是對婚姻缺乏安全感與恐懼，導致他們不敢踏入下一個人生階段，《搜狐網》近日分享3個對婚姻充滿恐懼的星座。

1.獅子座

獅子座對愛情與事業都很負責任，儘管個性非常強勢，但並不代表他們不害怕婚姻，獅子座其實對愛情有不安全感，有時甚至會胡思亂想，就算受到委屈，他們會悶在心裡不願說，當感覺到強烈不安時，他們還會耍小脾氣，動不動就不理戀人，這也導致他們不敢結婚，每次一提到婚姻，獅子座就會想逃跑。

2.牡羊座

牡羊座個性較衝動，他們的愛情總是轟轟烈烈的，讓人覺得十分甜蜜，但也因為思想不夠成熟，所以對感情抱有不切實際的幻想，會希望自己的愛情就像童話故事一樣，再者，牡羊座對愛情的熱度並不長久，且不信任婚姻，因此遲遲不願意結婚，若想與他們結為連理，牡羊座必須先成熟起來。

3.水瓶座

水瓶座的個性很神秘，總是讓人摸不著頭緒，但實際上他們連自己想要什麼，其實也不是很清楚，水瓶座追求的愛情是一種感覺，有的可能是在愛情裡尋找安心的感覺，有的則是必須在感情裡，感受到被理解與尊重，假若他們在對方身上找不到自己想要的感覺，水瓶座就絕不會步入婚姻，因為他們也不清楚自己嚮往的真愛是長怎樣，一切只能靠感覺決定。

(中時新聞網)