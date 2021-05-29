中央流行疫情指揮中心昨(28)日公布台北市有682張空床，引發台北市政府不滿。台北市長柯文哲昨要求中央不要坐在辦公室看數字，今午再度發飆，指衛福部次長石崇良講幹話，若石崇良還在台大醫院，他早就病歷砸過去。對此，石崇良回應「病毒才是我們共同的敵人，中央地方一條心，協力合作努力控制疫情」。

昨日指揮中心公布台北市有682空床，但台北市說只有20幾床，對於當中的統計依據，石崇良今在疫情記者會上表示，上周就已經通知500床以上的醫院，必須就其急性病床的10分之1開設專責病床，計算基礎是床位，各個醫院報出完成多少床數的開設，有的2床1室，有的3床1室，數目計算上就會有差異性。指揮官陳時中表示，台北市不會只剩下20幾床，否則台北市昨天爆出168例，就是變成負100多，市府要掌握的更清楚，分配上才有效率。

對於中央的說法，柯文哲下午怒指，房間數坦白講已是口水戰，如果今天還在台大當柯Ｐ，石崇良敢講這種幹話，「我早就病歷就砸過去，鬼扯」，不是幾個房間、不限1人1室就可以自動乘以2，房間轉換也要時間。中央官員不要坐在辦公室看報表，「這種口水戰，就不跟你計較」。

石崇良傍晚被問及柯文哲的說法回應指出「病毒才是我們共同的敵人，中央地方一條心，協力合作努力控制疫情」。

(中時新聞網)