白俄羅斯當局日前迫使一架歐洲客機轉降，引發全球譁然。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天接待白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），肯定兩國關係密切。

路透社報導，白俄羅斯航空交通管制部門23日通知瑞恩航空（Ryanair）班機的機長，謊稱機上有炸彈，白俄羅斯當局並急忙派出一架米格-29戰機（Mig-29）護送客機降落，隨後自機上逮捕批評魯卡申柯的部落客普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）及他的女友。對此，西方國家指控，白俄羅斯這是「打劫」行為。

普羅塔塞維奇和女友目前身陷囹圄，他被控策劃大規模暴動，恐遭判15年徒刑。

法新社報導，觀察人士密切關注蒲亭與魯卡申柯的這場會談，以瞭解克里姆林宮當局對魯卡申柯政權的支持力道。

瑞恩航空班機迫降白俄羅斯首都後，歐洲聯盟（European Union）呼籲會員國航空業者避免飛經白俄羅斯領空，並揚言對魯卡申柯及其官員實施新一波制裁。

蒲亭與魯卡申柯的會談在俄羅斯黑海勝地索契（Sochi）舉行，期間蒲亭熱切歡迎魯卡申柯，並認同魯卡申柯所說，西方國家對客機迫降一事的抗議是「情緒失控」。

蒲亭表示，他「很高興」見到魯卡申柯，還說兩人應該一起游泳。

蒲亭並在面對記者時用詞謹慎地表示，2013年玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）的座機也曾被迫降落維也納，當時西方國家卻幾乎沒有譴責。

莫拉萊斯2013年7月搭乘座機返國途中，歐洲當局獲報美國潛逃的國家安全局（NSA）承包公司前雇員史諾登（Edward Snowden）可能藏身機上，要求座機轉向、迫降奧地利，有關人員並上機搜索。

魯卡申柯則抱怨，西方國家企圖煽起白俄羅斯內部動亂。

他表示，西方國家正企圖製造事端，讓情況惡化到去年8月的程度。他指的是去年白俄爭議選舉後，國內爆發抗議魯卡申柯政權的抗議行動。

「這些西方友人想從我們這裡得到什麼，顯而易見。」

(中央社)