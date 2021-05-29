台灣防疫目前升為3級警戒，許多民眾已足不出戶，被讚為「自主封城」，但華視主播宋燕旻卻發現台北某市場卻人滿為患，也有板橋民眾PO出市場人擠人的照片，讓外界擔心恐成防疫破口；新北市長侯友宜今（29日）回應，新北市會更嚴格管控市場人流，不只宣導，警察單位看到違法就會開罰，並呼籲民眾上市場盡量1次買多買足，不要跑多趟。

台灣防疫目前升為3級警戒，許多民眾已足不出戶，被讚為「自主封城」，但華視主播宋燕旻卻發現台北某市場卻人滿為患，也有板橋民眾PO出市場人擠人的照片。（翻攝自宋燕旻臉書）

侯友宜在疫情記者會上表示，新北市目前都還是在高峰期，仍還在對抗疫情，中央說有疫情有舒緩，但新北市沒有樂觀的本錢，必須要看到確診數一直往下掉，但目前只有看到確診只掉了一點點；侯強調，他在3、4天前就一直跟民眾說，市場、大賣場內人潮管控更嚴格，不只是政府人員宣導，警察單位也會更嚴格執行，若民眾未戴口罩就會直接開罰。

侯友宜表示，不符合防疫規定的行為都會開罰，市府管控市場會更加嚴格，朝升級的作戰執行；他相信市民會自立自重，自主做好防疫，目前新北市已關了好多間黃昏市場，只要市民高度控制自我行為，不一定要走到升4級，「請大家記得，這段時間是關鍵，讓低度活動更低度，市長拜託大家。」

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今下午在記者會上表示，確診者的傳統市場足跡與接觸史近日仍有增加，呼籲民眾不要再出門，進出傳統市場不要選太擁擠時刻。新北市場侯友宜日前也呼籲民眾，上市場盡量一次買多買足，不要跑多趟。

(中時新聞網)