周小川：大陸是G20中落實緩債金額最大的國家 17:262021/05/29 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周小川：大陸是G20中落實緩債金額最大的國家。（圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際金融論壇（IFF）大會主席、前中國央行行長周小川29日表示，G20在去年提出暫緩最貧困國家債務償付倡議，幫助緩解疫情所造成的債務困難。陸提供了總額超過13億美元的緩債，是G20國家中落實緩債金額最大的國家。 周小川說，希望國際貨幣基金組織（IMF）能進一步研究賦予特別提款權（SDR）更多的國際儲備貨幣功能，使成員國更靈活使用和介入SDR，用來應對流動性和共同支出的需要。 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 國泰金：股票便宜 將進場 (中時 ) #緩債 #周小川 #G20 #國際貨幣基金組織 #債務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技股整理過仍是投資主流 11:512021/05/18 財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 04:102021/05/18 全球財經 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 屏東避免群聚 原鄉族人籲暫勿上山 04:102021/05/18 地方新聞 兩岸熱門新聞 2020年代末發揮戰力 俄媒：轟20將改變太平洋遊戲規則 - 兩岸 社評／大陸人均GDP落後台灣代表什麼 - 焦點新聞 - 旺報 疫情延燒 廣州荔灣多區域停止非日常生活必須一切活動 - 兩岸 趙春山：疫苗無九二共識前提 把握契機 - 焦點新聞 - 旺報 爽爽貴陽 避暑之都 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。