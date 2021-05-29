國際金融論壇（IFF）大會主席、前中國央行行長周小川29日表示，G20在去年提出暫緩最貧困國家債務償付倡議，幫助緩解疫情所造成的債務困難。陸提供了總額超過13億美元的緩債，是G20國家中落實緩債金額最大的國家。

周小川說，希望國際貨幣基金組織（IMF）能進一步研究賦予特別提款權（SDR）更多的國際儲備貨幣功能，使成員國更靈活使用和介入SDR，用來應對流動性和共同支出的需要。

(中時 )