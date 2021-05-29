鋒面帶來明顯雨勢，為福壽山農場蘋果園解渴。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

台中山區、平地午後雨勢忽大忽小，民眾心情跟著七上八下，默默祈雨「再大一點」。位於德基水庫集水區的福壽山農場在下午3點左右迎接半年來首場像樣雨勢，員工聽到嘩啦啦雨聲，衝到果園開心歡呼，並錄影紀錄，向剛著果的小蘋果說「終於解渴啦！」

福壽山農場配合防疫三級警戒延長，休園到6月14日，今日下午3點左右開始下起滂沱大雨，為全台最大的蘋果園解渴，目前持續降雨中。

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