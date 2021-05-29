大陸疫情得到有效控制後，五一小假期旅遊人數達到2.3億人次，在各類旅遊城市評比中，貴陽屢屢上榜“全國人氣旅遊城市榜單”， 爽爽貴陽獲得國人認可，固然是因為貴陽擁有無與倫比的獨特的旅遊資源。

為什麽貴陽被稱為“爽爽的貴陽”呢?

“爽爽”的天氣，當其他城市在地面煎雞蛋的時候，貴陽人享受著大自然的天然空調，貴陽全年平均氣溫在 15℃，民間稱道“上有天堂，下有蘇杭，氣候宜人數貴陽”，斬獲 " 中國避暑之都 " 牌匾。

“爽爽”的美景，這座建在花園里的城市，到處是天然天成的景致，有設計精巧的明清古建築錯落有致密布的青巖古鎮，有融山、水、洞、潭、瀑布、天生橋、峽谷、隱士為一體“貴州山水濃縮盆景”美稱的天河潭，有堪稱甲秀天下的甲秀樓，有王陽明先生祠為主體的古建築群體陽明祠，山山水水，奇峰翠谷，相互環繞，形成“山中有城、城中有山，城在林中、林在城中”的獨特氣韻。

“爽爽”的美食，炸得外脆里軟，吃的時候蘸著酸蘿卜和魚腥草調配的醬汁，口感獨特的豆腐圓子；苗家質樸美食酸湯魚，又酸又鮮的湯汁在氣候濕潤的貴陽讓人胃口大開，百吃不厭；有入口肥而不膩,糯香滋潤的傳統美食的狀元蹄，走在貴陽的街頭，撲鼻而來的除了清甜的空氣，還有各種美食的香氣的誘惑。

(酸湯魚 蹇金津攝)

貴陽多名人

“爽爽”的文化，據了解，五百多年前，王陽明來到貴州，在貴州留下了偉大的“陽明心學”以及許多值得傳頌的文章，在王陽明的影響下，當時貴州出現了大規模的書院講學運動，陽明心學得到了迅速傳播，後世為了紀念王陽明，以修文陽明洞為代表的陽明文化遺跡正在進行搶救保護和深度挖掘，修建了陽明文化產業園。2013年貴陽孔學堂的成立，為國學傳播樹立了新標桿，也普及教化陽明文化，並且作為海峽兩岸交流基地，孔學堂為兩岸同胞文化交流提供了新的平台。

貴陽與嘉義相距遙遙千里，卻牽手啟動海峽兩岸文化交流之旅。將兩地關聯起來的，正是300年前貴州開台第一人——周鐘瑄。周鐘瑄為官三十年，政績頗多，其中尤以其出任台灣諸羅知縣時，治理當時占台灣總面積三分之二的諸羅縣政績最為突出。民眾把他尊為“神”在台灣嘉義市，有一處自創建以來就沒有斷過香火的三百年城隍古廟。古廟中不僅供奉著城隍、媽祖等諸多神像，其正殿一直供奉著一尊鎮廟之寶——周鐘瑄神像。不僅如此，2006年起，嘉義市政府專門設立了“周鐘瑄紀念日”。

貴陽不僅有歷史厚重的傳統文化，並且在這塊土地上居住著苗族、布依族、侗族、回族等30多個少數民族，還有古樸濃郁的民俗風情和璀璨的民族文化。

（王陽明雕像 蹇金津攝）

爽爽貴陽，購物天堂

“爽爽貴陽，購物天堂”，宜家在大陸第29家商場落地貴陽，占地面積約3.3萬平方米，門店特別為貴陽市民量身打造的家居展間、品牌展示區及互動區。貴陽市共有3家萬達廣場，在滿足遊客市民購物消費同時，開設娛樂，餐飲等各式門店，並且位於貴陽數博的萬達廣場結合貴州特色的喀斯特地貌，形成垂直立體式的退台空中花園。除此之外，貴陽還打造了一座中西風格完美結合的購物中心-CCPARK，既有中式建築風格的風情，又再現威尼斯水上城市的異域風情。

（CCPARK 蹇金津攝）

“爽爽貴陽，中國數谷”貴陽因為其常年平均溫度15℃左右，對於數據中心散熱具有很大的優勢，加上有利的地理優勢，自然災害少，水資源優勢，華為雲數據中心、騰訊數據中心、蘋果數據中心紛紛落地貴陽。不僅如此，中國中國大數據產業博覽會也在貴陽連續舉辦六屆，吸引大批中外遊客慕名而來。

（華為數據中心小鎮 蹇金津攝）

貴陽在經濟发展的同時，一向貫徹既要金山銀山也要青山綠水，以生態文明為宗旨的发展策略，打造成為以生態和山地為特色的世界旅遊名城，向世界分享貴陽的各種“爽”。

(中時新聞網)