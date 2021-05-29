台灣疫情嚴峻，導致封城呼聲四起，台北市長柯文哲表示，北市目前維持平盤，控制好就可慢慢壓下去，他認為台灣應繼續維持現在的局面，趕快全面打疫苗，不然餐廳夜市關2禮拜業者就哀鴻遍野，再稱3個月是極限，明起也會演練4級兵推，為將來做準備。

柯文哲指出，過去台灣用半鎖國策略，入境就觀察14天，成功將病毒擋在外面，即使偶被突破也能消滅，但從桃園醫院、華航、諾富特事件開始，病毒正式進入台灣，且是變種病毒，如同戰線被突破，明日將把4級封城的兵棋推演拿出來檢討，為往後預作準備。

柯說，台灣運氣比他國好，通常碰到這種局面時，會在經濟崩潰和疫情爆發掙扎，導致一下封城一下解封，但台灣撐到現在，他認為應該維持現在局面，趕快全面打疫苗，不然夜市餐廳關2禮拜業者就哀哀叫，再撐3個月是極限。

璩大成表示，明日兵推的內容包山包海，但還是能分為4大面向，首先是交通管制的範圍、方法及程度，民生物資如何配給，醫療量能擴充與配套，以及弱勢關懷與心理建設，包含消防、教育配套都會算進去。

(中時 )