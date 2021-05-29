全台疫情嚴峻，民眾擔憂成為確診者，盡力做好防疫措施；1名女網友日前收到「大同衛生中心」的未接來電，但她納悶明明自己不住大同區，近日也未前往大同區，質疑電話的真實性，也擔憂是否為確診通知；許多網友勸她不用太擔心，若是重要訊息會再度來電，有網友說可能只是通知一些事項，也有人說應該是詐騙。

1名女網友在Dcard上發文表示，她日前收到一封未接來電通知，對方顯示為「大同衛生中心」，因為她看到通知時已過了營業時間，因此未回撥，但她納悶自己不住大同區、近期也未去過大同區，而且來電號碼還是傳真號碼，種種跡象讓她覺得匪夷所思，擔心對方是打來通知確診。

1名女網友日前收到「大同衛生中心」的未接來電，但她納悶明明自己不住大同區，近日也未前往大同區，質疑電話的真實性，也擔憂是否為確診通知。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，她早在4月初就因其他原因離職了，之後就一直待在家裡，「根本超完美自主居家防疫」，她說也未曾做過快篩，不知為何會收到「大同衛生所」的電話，發文詢問網友意見。許多網友回應，「我也接過高雄的，但我根本不在高雄近期也沒去過，原來是打錯呀」、「我今天也有衛生局打電話來，因為前陣子疑似有跟確診者接觸到，但是我沒接到」。

不過多數網友仍認為是詐騙電話，「我今天也接到，結果是詐騙」、「詐騙集團可以竄改打進來的號碼啊」；也有曾經在衛生所實習的網友表示，有時候衛生所只是要通知提醒一些事情而已，如果真的很重要的事項，對方會主動在撥打號碼，「我之前在大同健康服務中心實習過，我們的確是會用傳真機打電話給個案」。

(中時新聞網)