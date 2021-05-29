新冠肺炎疫情持續升溫，台北市副市長黃珊珊說，北市衛生局29日授權醫院或快篩站開立居家隔離書，如在醫院或篩檢站被篩出是陽性，為無症狀或50歲以下的民眾，會開立居家隔離通知書，通知專責計程車送回家，並通知健康服務中心立刻設電子圍籬，如果是輕症需要人照顧或居家隔離有困難者，則會安排到加強版專責旅館或檢疫所。

黃珊珊說明，中央公布最新政策，讓輕症或無症狀的人居家隔離，而專責防疫旅館和集中檢疫所則是提供給輕症或有症狀確診者，至於重症則由醫院照顧，今起無症狀、輕症的確診者或快篩陽性的民眾，必須居家隔離17天。

黃珊珊指出，醫師判斷如有症狀且居家隔離有困難的個案，將轉到專責防疫旅館住10天，在專責防疫旅館10天後無症狀，且醫師判斷可居家隔離，就會由專責防疫旅館開立7天的居家隔離通知書，並通知專責計程車送回家中，期間發生任何狀況，專責防疫旅館會通知區域聯防的醫院收治。

此外，黃珊珊指出，只要拿到居家隔離通知書，就會通報到健康服務中心，列入每天居家關懷電話問候，或協助需求，居家隔離後，才會收到快篩站或醫院的PCR通報，如果是陽性，就必須繼續居家隔離，如PCR是陰性，則會解除隔離。

黃珊珊還說，只要確定PCR是陽性，健康服務中心就會展開疫調，立刻對接觸者開立居家隔離通知書，不用再等中央的法傳通報系統，而現在有許多快篩陽性的人都在社區中，請民眾不要驚慌，都設有電子圍籬，此外，很多民眾認為這是里長的責任，但里長並非醫療體系人員，快篩陽性在家中，如有任何需要，都可以跟健康服務中心聯絡。

(中時 )