台北市北投區的奎山高級實驗中學附屬國中部，不理會台北市教育局兩度勸阻，今(29)日仍舉行畢業典禮，教育部表示，會以最嚴厲的態度予以懲處。

教育部表示，目前疫情嚴峻，指揮中心已多次提醒，全國實施疫情警戒第三級，期間需避免不必要移動、活動或集會。

教育部指出，已於5月24日通函直轄市縣市政府教育局處及全國各級學校與幼兒園，停止舉辦實體畢業典禮，若需辦理則改採線上方式參與。

教育部長潘文忠表示，近日仍有學校未遵循相關規範，不顧師生安全，執意舉辦實體畢業典禮，教育部與各縣市教育局處會以最嚴厲的態度予以懲處。

潘文忠也再次提醒各級學校，如有違者，除依私立學校法究責外，亦將按衛福部110年5月28日公告，依傳染病防治法由地方主管機關據以裁處。請於這段期間內一律禁辦實體畢業典禮，如有需要改以線上進行。

潘文忠強調，唯有共同以最嚴謹的態度、齊心落實防疫，才能保護師生健康，早日回到正常生活。教育部將於5月31日再次行文各直轄市縣市政府及學校（含幼兒園）再重申停辦畢業典禮，若有需要則改以線上進行；更將督促台北市政府教育局重懲該校，同時也會追蹤處置結果。

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(旺報 )