被封為「AV帝王」的日本知名男優清水健，近日在YouTube頻道「日本的拉斐爾中字官方頻道」分享拍片經驗談，大爆與3位擁有「絕世名器」女優床戰心得，影片上傳1天就吸引超過40萬老司機觀看，網友更激讚清水健根本就是被AV耽誤的搞笑藝人。

清水健擁有健壯身材與過人精力，拍攝作品超過9千部，是AV界知名的萬人斬。然而經驗豐富的他，近日就在影片中分享與名器女優兒玉玲奈（児玉れな）、八掛海（八掛うみ）、沙和檸檬（沙和れもん）交戰心得，其中與兒玉玲奈拍片時，更因一秒成快槍俠，遭導演一本正經地說：「真快啊…錄了幾分鐘？」

清水健嚴選名器女優 專業AV男優心中的最強是！？

清水健提還到，通常被稱為名器的標準，不外乎就是有肉厚感、緊緻等等，而這3位女優則是全部名器該有的條件都有，簡直就是「名器的寶箱」。清水健還開玩笑表示，真想再跟這3位女優見面啊，「但我幾乎不會再對上在出道時就跟我拍片的女優」，自嘲可能是因為他做了很多女優不喜歡的事情吧。

現年41歲的清水健，總是不吝於分享各種男女私密事，最令粉絲印象深刻的事情，就是他剛出道時曾與一位患有性病的女優拍片，對方更在拍攝過程中，下體流出綠色汁液，還傳出陣陣臭味，令他當場嚇壞向導演使眼色求救，想不到導演竟叫他勇敢舔下去，讓他拍完片立刻與另一位男優用漱口水消毒。

(中時新聞網)