去年NBA東區冠軍熱火再次闖進季後賽，不過他們目前以0：3落後給公鹿，本季能繼續前進的機會不大，而陣中老將伊戈達拉(Andre Iguodala)持續上場奮鬥，三場比賽他平均上場15分鐘，拿下2.3分3.3籃板0.7助攻，投籃命中率50.0%、三分球命中率25.0%，但沒有任何罰球出手，在球隊的作用不如以往。
而今天根據美國《YAHOO體育》報導，今年夏天可能成自由球員的伊戈達拉有機會重返老東家勇士的懷抱，這個可能性是有的，一來他在熱火的重要性慢慢變小，二來勇士也說過他們需要補強的是老將，加上伊戈達拉也非常熟悉勇士體系，所以媒體的預測很有機會實現。
伊戈達拉之前與熱火簽下一份2年3000萬美元合約，2021-22賽季薪資為1500萬美元，是球隊選項，如今已37歲的他本季例行賽場均出賽21.3分鐘，只能得到4.4分，投籃命中率38.3%、三分球命中率33%，多項數據都是職業生涯新低，看來熱火與他簽下的合約並不值得，很有機會在第二年捨棄他。
媒體另外說道，若今夏熱火沒將伊戈達拉交易，放棄執行球隊選項，他將會成為一名不受限自由球員，而這就是勇士出手的好時機，但他也可能收到其他球隊報價，勇士能給他的大概是價值600萬美元以下的迷你中產合約，不過若是基於情懷伊戈達拉還是有可能放棄其他隊報價加入勇士。
在2015年NBA總冠軍賽，伊戈達拉跟著勇士大戰騎士，勇士以4：2拿下了總冠軍，伊戈達拉6場數據分別是15分3籃板2助攻、7分6籃板5助攻、15分5籃板5助攻、22分8籃板、14分8籃板7助攻、25分5籃板5助攻，場均16.3分5.8籃板4助攻，命中率52.1%，最後拿下總冠軍賽最有價值球員，那段時光可說是他在勇士最美好的回憶。
(中時新聞網)
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