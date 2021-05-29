國內今(29)日新增486例本土病例，確診個案中新增21死，再創單日新高。面對疫情嚴峻，許多人嚇到不敢出門，但不少大賣場還是出現搶買人潮，各地也陸續被檢舉有室內打麻將等5人以上聚會，毒理學專家招名威警告，近來確診病例年齡層有逐漸下降的趨勢，且已有3個44歲以下的死亡案例，呼籲年輕人千萬不能掉以輕心，不要以為少去公共場合就沒事，其實最危險的是群聚，不是出門。

招名威今天在臉書表示，疫情剛開始時，感染年齡層以老年人居多，但根據指揮中心公布的數據，近來確診年齡逐漸下滑，昨天還有36歲的確診者過世，他以感染英國病毒為主的英格蘭為例，無論確診者是否在確診前已帶有疾病，44歲以下的死亡率是0.5%，意思是每200個死亡案例中，就會出現一個1個44歲以下年輕人。

毒理學專家招名威警告，近來確診病例年齡層有逐漸下降的趨勢。圖為5月29日確診病例、校正回歸情形。(指揮中心提供)

招名威指出，英國的狀況有下列3點跟台灣很像，值得我們參考：

第一、 都是海島型國家，不會有太多的境外移入，外在影響少。

第二、 疫情若不幸失控，短時間造成疫情快速擴散的可能會是同一種病毒。

第三、 年輕人到處趴趴走，誤以為年長者才是高危險群。

招名威說，很多年輕人都以為新冠病毒就像感冒，就算被感染，隔離一下就好了，但他估計，這波疫情的嚴重程度，已經不能與去年第一波相提並論，特別是年輕人身體反應較好，產生抗體的速度快，反應就越強，引發「免疫風暴」的機率就比較高，最終導致人體承受不了而猝死。

全國三級警戒已延長至6月14日，不過招名威表示，擔心再關幾天，大家就會開始沒耐性，加上年輕人誤信之前的數據，覺得自己身體好不用怕，就會開始趴趴走。雖然指揮中心不斷呼籲，減少不必要的外出與群聚，但各大賣場仍不時出現購買人潮，尤其假日更為明顯，還有朋友相聚打麻將、八大行業偷偷營業等等。

招名威警告，現在才剛開始而已，大家覺得少去公共場合就沒事，但其實最危險的是群聚、不是出門，包括去朋友家喝茶、打牌、看電影、「人與人的連結」等等，這些才是感染風險最大、也是最難控制的不定數。

【LIVE直播】死亡21人再創新高！今增320例本土＋166例校正回歸 陳時中最新說明｜2021.05.29

(中時新聞網)