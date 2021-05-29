台灣本疫情嚴峻，疫情期間大家民眾，盡量留在家裡減少不必要的外出活動， 日前網美Mandy去逛大賣場的時候，穿著低胸爆乳裝，有別於一般民眾來大賣場，穿簡單的休閒服裝，來採買民生用品；她（17日）在個人IG分享：「這期間，大家真的不要囤貨，大家要將心比心，一起度過這最艱困的危機時刻。」讓網友直呼「看了十分鐘」。

網美Mandy到大賣場裡，將已購買好的商品放在賣場手推車裡面，準備要離開往返回家的路上；她穿著一件低胸短上衣似乎快滑落，露出豐滿的事業線與細長美腿，俏麗短髮、性感的身材曲線，令人看得賞心悅目，原來這位美女是網美Mandy，目前職業是精品專櫃櫃姐，擁有高挺的鼻子、傲人豐滿的上圍，讓她受到許多網友的喜愛與關注，也有網友說她神似郭雪芙。

Mandy（17日）在個人IG表示：「十分鐘採買完畢、兩分鐘拍攝、五分鐘車程到家。這期間真的不要囤貨，買夠用夠吃的即可，大家將心比心，一起度過這最艱困的危機時刻。」呼籲大家這段期間，要努力堅持下去，希望疫情，不要再繼續下去。

Mandy經常分享自己生活想法，她坦言：「當青春隨著時間逝去，很多東西會跟著面目全非，憧憬、夢想、壓力、生活中的種種，當現實逼迫你不可以再繼續天真，但你可以選擇保有浪漫。」面對環境的變化，可以調整自己的心態以及看待事情的角度。許多網友在底下留言表示：「是新店家樂福欸！」、「好想見本尊一面」、「無罩駕駛」、「大賣場現在太危險」、「好誘人」、「新店家樂福」、「好美麗，太性感了！」

(中時新聞網)