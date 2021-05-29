台東基督教醫院院長陳志成28日於臉書發文，指出確診產婦送往東基治療，引起馬偕產檢孕婦質疑，產檢報告都在馬偕，冒然去東基生產恐增加生產風險；縣長饒慶鈴表示，除因應疫情收治政策調整外，其餘各院皆維持原有診療。

東基院長陳志成臉書貼文指出「為了防疫，台東縣府召集全縣醫院，以『區域聯防、分艙分流』概念，指定台東馬偕紀念醫院為本縣重症個案收治醫院，輕中度為衛生福利部台東醫院，東基接收產兒科個案」。

貼文一出引起民眾恐慌，在馬偕產檢的孕婦表示，冒然去東基生產恐增加生產風險。饒慶鈴說明，縣府依各醫院人力及設備考量，並經指揮官指導調整，除COVID-19收治政策調整外，其餘各院維持原有診治醫療，請民眾不用擔心。

饒慶鈴指出，東基的產、兒科人力及設備充足，如有確診婦兒科病例，其是無症狀或輕微症狀，本應由部東醫院收治，但因部東醫院無婦兒科醫師，故由東基收治，並感謝東基接下任務。

台東縣衛生局說明，部東為專責醫院，收治台東縣輕、中度確診個診，為減低交互感染耗損醫護量能及住民健康，現已清空病房，只接受本縣衛生局指定接收COVID-19確診，或居家隔離有症狀個案等。

台東馬偕醫院收治確診重症個案（含婦兒科），肩負24小時心臟外科、整形外科收治，另提供本縣感染專業諮詢，協助東區防疫指揮官派遣協助追蹤事項。而台北榮民醫院台東分院收治部東醫院轉出的呼吸照護個案17人，並收治本縣非開放性結核病個案，必要時接受衛生局調度支援胸腔專科醫師人力。

(中時 )