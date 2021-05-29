中央配發台中市第二批疫苗1萬7500劑一到貨，29日起開放警消等第一線防疫人員接種。（台中市政府提供）

中央配發台中市第二批疫苗1萬7500劑到貨，台中市政府29日起開放醫護、警消等第一線外勤人員施打。市長盧秀燕說，優先配給醫護人員1萬5700劑、警察人員1000劑、消防救護人員500劑、環保及民政防疫人員300劑；預計在5月31日前可施打完畢，讓前線人員可安心防疫。

施打疫苗就像是為戰士穿上隱形盔甲。消防局長曾進財說，雙北有多位警察及消防人員確診，消防救護人員站在防疫作戰第一線，目前已規畫9個大隊人員於29日及5月31日施打；包括高風險14個專責救護隊與救護量大的消防分隊，分梯至中國醫藥大學附屬醫院注射疫苗。

警察局長楊源明表示，警察業務性質具有高度染疫風險，感謝盧市長替警察同仁請命，讓這次中央配發的疫苗，優先分配1000劑給第一線外勤警察同仁施打；截至29日下午已施打560人，施打率超過一半。同仁們接種疫苗後能更安心在第一線執行治安維護及協助各項防疫勤務。

消防局專責救護小隊長顏志軒說，打火兄弟是防疫最重要第一線人員之一，每次出勤雖依照標準SOP著防護裝備與清消措施，但疫苗施打才是自我防護的根本；感謝市長將消防弟兄姊妹列為優先施打疫苗對象，讓他們出勤更安心，保護自己也保護家人。

東山所警員吳鳳紋指出，未施打疫苗前的心忐忑不安，隨著疫苗注射後安定下來，彷彿吃了定心丸，將全力以赴達成各項任務。北屯所警員陳政宏說，警察同仁站在第一線執行防疫工作具有高危險性，能第一時間施打疫苗感到很幸運，將全力守護市民安全。

(中時 )