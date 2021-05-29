我國疫情居高不下，疫苗進口速度慢，短期疫情難控制。對於採購疫苗，指揮中心不願放權，與各地方縣市政府首長吵翻天，民間代表或團體施購恐受阻擾，主要受《傳染病防治法》第5條規定限制。前疾管局局長蘇益仁呼籲指揮中心成立疫苗小組，並由中央協調，與各界共同發揮協力精神，彈性處理疫苗分配工作。

蘇益仁應長風基金會邀請，以「台灣的救命疫苗在哪裡？」為主題，發表網路直播演講。

蘇益仁直接向政府喊話，強調即便現已啟動採買疫苗，但擔憂年底恐又出現變種病毒，政府應有遠見，速擘劃疫苗施打政策，現在就該討論是否該讓國人施打第三劑，並且提早規畫國際採購條件，甚至趁本次購買國外疫苗時，一並連帶採購明後年的疫苗。

談到我國疫苗採購進度，蘇益仁表示，國際疫苗採購第一階段落在去年5到6月間，當時歐美各國、日本與新加坡都向國際知名藥廠下單，以作業時間序來說，假設去年9月下單，今年6月便能取得疫苗，台灣卻慢了3到4個月，錯失黃金時機，去年8月才展開國外疫苗談判，導致如今爆發採購疫苗緩慢亂局。

「以疫情來說，疫苗需要非常迫切！」蘇益仁說，由於我國拿到疫苗已是6月以後，掌握數量目前也無法確定，全民施打因此充滿不確定性，而令人最擔心的是，如果疫苗8、9月才到台灣，要拚8到10月等兩三個月內打完全體國人，8月還要再拚國內疫苗上市，再加上年底國內得施打660萬劑的流感疫苗，「台灣沒有經驗同時施打新冠疫苗與流感疫苗，年底確實是非常大的挑戰！」

由於新冠疫苗與流感疫苗施打時間撞期已是必然，蘇益仁指出，過去確實沒有兩種疫苗時近、錯開或同時接種的經驗，不過粗步推估應無問題。而也有民眾質疑，國內外甚至不同品牌疫苗施打，是否可行，蘇益仁則說，英國有研究認為此舉並無問題，但臨床研究尚未有定案。

蘇益仁也提到疫苗施打劑量，並強調僅打一劑，保護力不夠，新冠疫苗施打一劑，保護力僅能維持2到3個月，必須以打兩劑為大原則，他也希望到了10月，台灣疫苗施打率能達到至少3成，最理想則是國內施打率為6成，屆時即便再爆發疫情，便不用太擔心病毒擴大、擴散，甚至再擔憂重症或死亡人數增加等問題。

至於國產疫苗已轉第二期臨床試驗階段，並且7到8月可能上市，蘇益仁提到，疫苗只做到第二期臨床階段，只是「戰備疫苗」，沒辦法被世界衛生組織或美國食藥署（FDA）認證，而無法取得疫苗護照，國人施打，出國仍會有問題。

蘇益仁也談到晶片換疫苗並說，南韓之所以能做，即在於南韓不想開發西藥，傾向代工，南韓代工廠很大，而國外疫苗取得代工產量上億起跳，國外疫苗廠商才願意簽約，台灣缺乏相同條件，即便去年3、4月曾嘗試相關作法，但台灣疫苗產量太少，不具備晶片換疫苗條件。

(旺報 )