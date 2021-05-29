本土疫情延燒，確診數和死亡數持續增加，之前傳出前副總統陳建仁即將接手中央疫情指揮中心「召集人」的職務，總統府28日晚間已發聲明否認。不過陳建仁當天則分享一篇談「校正回歸」之亂以及如何快速重建指揮中心公信力的貼文，政治評論員李正皓發現，陳建仁把原貼文的「之亂」一度悄悄改了一個字，變成「治亂」；從一字之差，看出陳建仁前副總統真的出手了。

李正皓29日在臉書指出，上周總統府釋出總統蔡英文與前副總統陳建仁會談的照片後，大家就在猜，大仁哥何時會出手？果不其然，28日陳建仁的一篇臉書分享文，透露了端倪。細看內文，其實陳建仁並不是全文分享，而是悄悄地改了一個字。

李正皓表示，陳建仁一度在臉書把原作者原本的標題「如何快速重建流行曲線與指揮中心公信力/從校正回歸之亂談起」，改了一個字，變成「如何快速重建流行曲線與指揮中心公信力/從校正回歸治亂談起」。之亂與治亂僅一字之差，其中意涵卻天差地遠，治本身就有治理與管理之意，治亂乃主動介入；之亂為第三者旁觀，此看來雖然很細微，但透露出的訊息量很大，大仁哥真的出手了。

李正皓指出，當民眾對指揮體系感受到亂的時候，指揮中心的公信力就會降低，甚至瓦解，這這是目前指揮中心以及陳時中面臨的最大困境，而陳建仁也藉過往學生的投書，提出可能的改進方式。未來，陳建仁在整個防疫團隊的角色，一定會越來越明確和吃重。

網友回應說，「要換人了嗎？感覺綠色在出手了。」、「説穿了，檢驗量能不足，衍生了後續問題，這仗並不好打，同島一命就表現在這一疫。」

(中時新聞網)