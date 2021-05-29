病床問題中央口水戰！柯文哲嗆石崇良講幹話 「要是在醫院我就砸過去！」

新冠肺炎本土疫情延燒，國內今(29)新增例486本土個案，其中校正回歸有166例，另有7名境外移入，確診個案今新增21死，再創單日新高。台北市長柯文哲今天在記者會上衛福部次長石崇良講幹話，並作勢開嗆要把「病歷砸過去」。而柯文哲的這番舉動和言論，也引在網路上起網友熱議。

柯文哲表示，這段期間台北市民自發性封城看得出來有點成效，路上跑的救護車有所減少，且北市醫院的病床數量都有逐步增加。因此他覺得目前的戰略應是，維持目前自動自發封城的警戒，再儘速打疫苗，大概有打到70%比例就可以真正解封。柯並指出，蔡政府要用六千多億紓困，講坦白些，用六百億買疫苗就可以了。

但提到中央計算公布的「空床數」問題，柯文哲忍不住又怒了，並對提出此數據的衛福部次長石崇良嗆聲，表示石崇良是台大醫生出身，「不要給我講這種幹話，如果你還在台大，我病歷砸過去！」

此事也在PTT上引起網友熱議，「群體免疫我看到年底都不可能」、「柯P是不是講到有點血衝上腦了，臉好紅」、「動作好生動」、「霸氣阿北」、「只有北市記者會才是真的記者會」「希望阿北可以KEN過去」、「有紓壓有推」、「看了阿伯，真紓壓，真CDC」。

也有網友表示，柯文哲講出了大家的心聲，「罵的好，講出很多人民的心聲」、「看台北記者會真的是心有戚戚焉」、「真是大快人心」「柯P幫我們人民出口氣」、「肯講真話 為醫護發聲推」、「說出大家的心聲」。

此外，對於柯文哲的批評，石崇良則回應「病毒才是我們共同的敵人，中央地方一條心，協力合作努力控制疫情」。

(中時新聞網)