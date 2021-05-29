27日美麗妄娜PO了她第一次拍Vlog的影片，寫著「辣妹一天的生活」，響應知名YouTuber阿滴發起的活動「#好家在我在家」。(影片/ 取自美麗妄娜YouTube)

網紅「美麗妄娜」以性感身材和大方不做作的性格，深受許多網友喜愛，幾乎只要更新近況或有新影片，都會引起討論；近期台灣疫情升溫，各行各業都受大影響，藝人或網紅也都大多留在家中防疫，美麗妄娜也用影片記錄居家生活，但忘記只穿內衣疑似走光，畫面讓網友看了快噴鼻血。

美麗妄娜的YouTube頻道超過77萬粉絲訂閱，她也很用心經營，不時更新自己近況或是寵物老鷹飼養的狀況，27日美麗妄娜PO了她第一次拍Vlog的影片，寫著「辣妹一天的生活」，響應知名YouTuber阿滴發起的活動「#好家在我在家」。

美麗妄娜在Vlog影片中疑似露點，引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自美麗妄娜YouTube)

在Vlog影片中美麗妄娜起床後叫了外賣，吃飽後就睡午覺，睡醒後直接素顏入鏡，還表示「畢竟在家沒必要化妝」；而特別的是，美麗妄娜從睡午覺就單穿一件內衣和短褲，沒有穿其他衣服遮蔽，大方展現性感身材。

不過，美麗妄娜在準備晚餐的過程中，一度疑似因為彎腰胸前走光，被剪輯師後製用貼圖擋住，但還是看得到超兇事業線；不少網友都被美麗妄娜自然又不多加掩飾的一面電到，在底下熱情留言，「最喜歡妄娜的人生價值觀，幫助我很多」、「素顏很正耶」、「剪輯師絕對是全世界最幸福的男人」、「可以幫我把5:04的剪的圖案拿掉嗎？謝謝」、「身為女粉的我超羨慕妄娜，超美而且胸部超大」。

(中時新聞網)