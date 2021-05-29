感情從來沒有道理可言，不過有些星座女生眼光高，想追求她們可說是比登天還難，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座女生堪稱史上最難追。

天蠍座：

天蠍座的女生之所以難追，不僅是因為她們做事神神秘秘，敢愛敢恨的她們骨子裡相當強勢，因此想成功追到天蠍女，除了要成熟穩重、有擔當之外，更重要的是要有自己的想法，而非人云亦云、隨波逐流。

天秤座：

天秤座的女生顏值高，不乏追求者，但是如果她們對你的第一印象不好的話，再加上你的條件也不符她的期待，那基本沒有任何勝算。不過天秤女會因為不好意思直接拒絕對方，不斷撒各種善意的謊言，希望對方能識趣離開。

獅子座：

獅子座的女生氣焰盛，在人群中頗受歡迎，朋友圈也較廣，加上天生的優越感讓她們對另一半的要求很高，如果你的能力不及她們，可說是難上加難。不過如果是獅子女自己看上的類型，你根本不需要行動，她們就會光速來撩你。

處女座：

處女座的女生是個極度完美主義者，除了對長相有很高的要求之外，各方面也必須足夠優秀，因此想追處女座的女生，你除了需要智慧過人，也要做好持久戰的準備，才有機會將她一舉拿下。

(中時新聞網)