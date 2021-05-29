中西區正興街因生意清，罕見周末也未用車擋供行人徒步逛街。（程炳璋攝）

國華街與友愛街商圈多數店家周末竟關門。（程炳璋攝）

海安路整排店家開門的寥寥無幾，即使在周末也多數停業。（程炳璋攝）

全台3級警戒延長到6月14日，台南市鬧區觀光景點29日正逢周末卻杳無人煙，各商圈超過半數店家關門停業，位在疫情海嘯第一排的旅宿業苦哈哈，業者估計這波疫情令每家民宿平均損失約50萬。

台南市的海安商圈、正興商圈、國華有礙商圈與安平老街與商圈以往周末假日人潮洶湧，29日罕見出現空街景像，業者表示，平均每家營業額損失8成。

海安商圈榮譽理事長黃睿勳表示，政府現在對店家只限外帶，但只要1個確診來買過東西，員工就要被匡列14天，有的業者還要負擔員工去住防疫旅館，評估起來得不償失。有6成店家乾脆選擇關門停業，這樣的情況要持續到6月14日，很多店家坦言快撐不住。

旅宿業更是首當其衝，其中小規模的民宿業者搖搖欲墜，業者表示，這波疫情3級警戒長達1個月，期間橫跨了台南全大運活動與端午連假，都是業者期待最有商機的關鍵期，全大運停辦最先影響大量退房，原本寄望6月端午連假帶來的觀光潮也勢必泡湯。

台南民宿文化發展協會理事長柯凱文表示，以中小型規模估算，這1個月平均每家民宿失去的收入加上成本開銷，損失約50萬。

對於疫情帶來的觀光慘況，多數業者並不期待政府的紓困方案，最希望的是疫情結束，大家回歸平常生活，觀光自然重新熱絡。

(中時 )